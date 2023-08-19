Где окажется Прохоркин и кто подпишет Пулккинена. Самые ожидаемые сделки в КХЛ

Через две недели стартует регулярный чемпионат, но переходы в КХЛ не прекращаются. Больше всего новостей и слухов вокруг СКА, так как армейцам нужно разгружать свою платёжку. Хватает на рынке не только россиян, но и интересных иностранцев с опытом игры в Континентальной лиге. Рассказываем про самые ожидаемые сделки.

в. Владислав Подъяпольский, 28 лет

Дни Подъяпольского в СКА сочтены. Армейцы пойдут в сезон с трио вратарей Маттссон – Николаев – Иванов, а Владиславу сейчас подыскивают новый клуб, которым на 90% станет «Лада». Конечно, от россиянина вряд ли бы отказались в ЦСКА, где по-прежнему туманна ситуация с Иваном Федотовым, но команде Романа Ротенберга нет никакого смысла усиливать своего главного конкурента в борьбе за Кубок Гагарина.

н. Алекс Гальченюк, 29 лет

Большой спрос на центрального нападающего Алекса Гальченюка. Карьера в НХЛ после всех перипетий, случившихся с форвардом, для американца белорусского происхождения завершена, зато в КХЛ есть варианты с минским «Динамо», «Спартаком» и, конечно, со СКА. Именно в Северной столице форвард практически наверняка и окажется. Однако для этого армейцам нужно окончательно решить все свои вопросы с потолком зарплат.

Алекс Гальченюк Фото: nhl.com

н. Теэму Пулккинен, 31 год

Пулккинен – очень порядочный легионер с отличным броском под большинство. Теэму давно знаком с реалиями КХЛ и ставит спорт выше политики, что очень важно по нынешним временам. По сути, нападающий может стать единственным финном, который будет выступать в лиге в следующем сезоне. В Уфе, куда сватали представителя Суоми, уже объявили, что Пулккинена в «Салавате Юлаеве» не будет, но мы попробуем предположить, что игрок всё равно окажется в одном из клубов Восточной конференции.

н. Николай Прохоркин, 29 лет

Главная проблема Прохоркина – подверженность травмам. Например, в прошлом сезоне Николай сыграл всего 10 матчей за СКА. И это при зарплате 70 млн рублей! Конечно, такое положение дел не устраивает армейцев. Главный тренер СКА Роман Ротенберг уже сделал заявление, что в клубе будут прощаться с Прохоркиным. Николай мог бы помочь «Спартаку» или «Авангарду», в составе которого уже выступал. Или, может быть, по уже привычному нынче направлению: из СКА в «Ладу»?

н. Майкл Шапю, 31 год

С Шапю не очень красиво и правильно поступили в «Барысе», но теперь нападающий может оказаться в минском «Динамо». Хороший вариант для команды Дмитрия Квартальнова, ведь у минчан нет лимита на легионеров. Помимо форварда, «зубрам» нужно искать человека в защиту. У минчан явно видны дыры в линии обороны. Были подписаны Кёрран и Калдис, однако остальные игроки — это уровень третьей пары или ВХЛ. С такой линией обороны претендовать на что-то серьёзное вряд ли получится.

Майкл Шапю Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

н. Иван Николишин, 27 лет

Никак не закончится эпопея с Иваном Николишиным и «Амуром», начавшаяся с того, что «тигры» не оплатили своему капитану операцию, сделанную ему в Германии. Очень интересно, чем завершится эта история. По сути, варианта здесь два: либо снова получится найти новый язык с хабаровчанами, либо права на центрального нападающего обменяют в другую команду КХЛ. И здесь больше всего говорят про «Авангард». Именно у омичей наибольшая заинтересованность в этом российском хоккеисте.