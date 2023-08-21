Нападающий «Северстали» Гуслистов прокомментировал крупную победу в матче с «Сочи»

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов высказался о победе в матче турнира имени Николая Пучкова с «Сочи» (7:1).

«Хорошая игра по содержанию. Сделали то, что тренировали и что требует от нас тренер. До этого в матчах нам не хватало реализации в концовке, а сейчас в этом компоненте мы добавили и смогли забить нужные голы.

На третий период выходили уверенными, потому что счёт позволял играть построже. Хотели сыграть «на ноль», но жалко, что в концовке соперник забил гол.

В конце третьего периода расслабились, поэтому пропустили шайбу? Нет. Если вспомнить концовку, то там было несколько удалений, хотя всю игру их не зарабатывали. «Сочи» хотел забить хоть один гол, побежали все на ворота и запихали.

Турнир Пучкова — финальная точка в подготовке к сезону? Да. Мы провели два цикла сборов и товарищеские матчи. Сейчас выходим с другим настроем на игры, приближённые к сезону. Очень хорошая организация турнира. Думаю, на матч со СКА придёт больше болельщиков», — приводит слова Гуслистова «Матч ТВ».