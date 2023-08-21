Бывший хоккеист Валерий Белов сравнил нынешнее «Динамо» и команду бело-голубых времён его выступлений. Белов играл за «Динамо» в период второго прихода с 1997 по 1999 год.
«20 лет назад «Динамо» было одной из самых выстроенных, тренерских команд. Фундамент был заложен Зинэтулой Билялетдиновым, позже его сменил Владимир Крикунов.
Сравнивать те времена и нынешние не совсем готов. Тот сезон был локаутным, его уровень за счёт возвращения легионеров из НХЛ оказался очень высоким. Скажем, в финале на наше «Динамо» с Андреем Марковым, Максимом Афиногеновым, Артёмом Чубаровым и другими мастерами вышла «Лада» Виктора Козлова, Александра Сёмина и Дайнюса Зубруса.
Нет вопросов, сегодня уровень КХЛ весьма приличный. Но сезон 19-летней давности был особенным», — приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.
- 21 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:34
-
23:26
-
23:14
-
23:00
-
22:46
-
22:25
-
21:44
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:09
-
20:04
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:24
-
19:03
-
18:28
-
18:22
-
17:52
-
17:40
-
17:32
-
17:08
-
16:58
-
16:40
-
16:15
-
15:46
-
15:27
-
15:10
-
14:49
-
14:36
-
14:07