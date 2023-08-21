Бывший хоккеист Валерий Белов сравнил нынешнее «Динамо» и команду бело-голубых времён его выступлений. Белов играл за «Динамо» в период второго прихода с 1997 по 1999 год.

«20 лет назад «Динамо» было одной из самых выстроенных, тренерских команд. Фундамент был заложен Зинэтулой Билялетдиновым, позже его сменил Владимир Крикунов.

Сравнивать те времена и нынешние не совсем готов. Тот сезон был локаутным, его уровень за счёт возвращения легионеров из НХЛ оказался очень высоким. Скажем, в финале на наше «Динамо» с Андреем Марковым, Максимом Афиногеновым, Артёмом Чубаровым и другими мастерами вышла «Лада» Виктора Козлова, Александра Сёмина и Дайнюса Зубруса.

Нет вопросов, сегодня уровень КХЛ весьма приличный. Но сезон 19-летней давности был особенным», — приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.