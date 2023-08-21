Защитник «Сибири» Егор Аланов высказался о матче с «Автомобилистом»

Защитник «Сибири» Егор Аланов прокомментировал победу в матче турнира имени Пучкова с «Автомобилистом» (1:0).

«У «Сибири» не так много контрольных матчей — понадобилось ли время, чтобы вкатиться и почувствовать лёд? Да, конечно, тяжело было. Долгое время не играли. Я первую игру в Минске не играл, поэтому тяжело было первое время. Считаю, что после первого периода вкатились уже и в нормальном ритме продолжали.

Было много опасных выходов, но счёт минимальный — с чем связано? Наверно, ещё летний хоккей маленько. Много суеты, нет хладнокровия в завершении. Думаю, что к началу сезона это всё придёт.

Опробовали новые правила? Три секунды нельзя стоять за воротами — игра становится быстрее, это хорошее правило. Чтобы все были в движении всегда. Думаю, никаких проблем не возникало. В меньшинстве начали в своей зоне старт периода? Это ничего нового. Как будто ты получил меньшинство и начинаешь в своей зоне — всё то же самое, только это в начале периода. Выглядит маленько странно, но, думаю, привыкнем со временем», — сказал Аланов в интервью клубной пресс-службе.