Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Ничушкин пожертвовал более 3 млн рублей академии «Трактор»

Валерий Ничушкин пожертвовал более 3 млн рублей академии «Трактор»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин посетил академию «Трактора» и пожертвовал школе больше 3 млн рублей, сообщает журналистка Олеся Усова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее пресс-служба челябинского клуба сообщала, что 22 августа Валерий Ничушкин с тренером Павлом Маркиданом проведут мастер-класс для детей на льду, после чего состоится автограф-сессия для всех желающих.

Ничушкин — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013, серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2012/2013 в составе «Трактора», обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш».

В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата Ничушкин сыграл за «Колорадо» 53 встречи, в которых набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на счету Валерия две игры и одна заброшенная шайба.

Материалы по теме
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин посетит академию «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android