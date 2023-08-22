Валерий Ничушкин пожертвовал более 3 млн рублей академии «Трактор»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин посетил академию «Трактора» и пожертвовал школе больше 3 млн рублей, сообщает журналистка Олеся Усова в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее пресс-служба челябинского клуба сообщала, что 22 августа Валерий Ничушкин с тренером Павлом Маркиданом проведут мастер-класс для детей на льду, после чего состоится автограф-сессия для всех желающих.
Ничушкин — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013, серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2012/2013 в составе «Трактора», обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш».
В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата Ничушкин сыграл за «Колорадо» 53 встречи, в которых набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на счету Валерия две игры и одна заброшенная шайба.
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