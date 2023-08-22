Ничушкин: дай бог, получится вернуться в «Трактор», но сыпать песком – не для меня

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о возможном возвращении в «Трактор» ближе к концу карьеры.
«Получится вернуться ближе к завершению карьеры? Дай бог, что получится вернуться в «Трактор». Но я так далеко не думаю, живу сегодняшним днём. У меня контракт с «Колорадо» на семь лет. Но сейчас такое время, что никто не знает, что будет через пару лет. Загадывать тяжело.
Но, конечно, «Трактор» занимает особое место в моём сердце и хочется оставить частичку себя в воспоминаниях, чтобы болельщики смогли меня ещё увидеть. В то же время я не хотел бы возвращаться в не самых лучших кондициях. В последние годы карьеры сыпать песком – это точно не для меня. Если доигрывать, то в очень хорошей форме.
За «Трактором» слежу по возможности. Общаюсь с руководством, и в Челябинске у меня много близких и друзей. У нас хоккейный город, все всегда в курсе. Прошлый сезон у команды неудачный был, но и у меня в карьере были свои пробелы. Ничего страшного в этом нет, главное – двигаться дальше. Будем надеяться, что у «Трактора» в этом году будут хорошие результаты», — сказал Ничушкин в интервью «РБ Спорт».
За челябинскую команду в КХЛ Ничушкин выступал в сезоне-2012/2013. В 18 матчах регулярного сезона форвард набрал 6 (4+2) очков. В плей-офф на счету Валерия 25 матчей с 9 (6+3) результативными баллами.
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