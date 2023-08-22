Ротенберг – об обмене Подъяпольского: есть конкуренция, её нужно выигрывать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2) и рассказал про обмен голкипера Владислава Подъяпольского в «Ладу».

«Тяжёлая игра, соперник был в игровом тонусе. Серьёзно готовились, нужно было компенсировать тонус дисциплиной. Находимся под нагрузками, все по-разному их переваривают. Много чем недовольны, будем улучшать игру. Думаю, сегодня мы порадовали болельщиков.

Обмен Подъяпольского? У нас много изменений. Благодарим Влада за работу. Помним, как он вышел в плей-офф, помог с «Торпедо» в тяжелейшей ситуации. Он делал всё что мог, желаем ему удачи в дальнейшей карьере. Здесь есть конкуренция, это двигатель прогресса. Её нужно выигрывать, касается всех. Это жизнь, это хоккей», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.