Плющев о руководстве «Салавата»: если не просчитываешь ситуацию, не надо играть на публику

Известный российский тренер Владимир Плющев раскритиковал руководство «Салавата Юлаева», которое в лице генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова в прошлом году обещало поставить задачу клубу выиграть Кубок Гагарина, а теперь заявляет, что важнее радовать болельщиков.
«Если у них позиция меняется, то, наверное, на это основания какие-то есть. Хотя если руководители обещали, то отвечать за свои слова должны. Если ты сказал «гоп», то ты делай «гоп». Тем более у руководства клуба есть вся информация: по финансовым и маркетинговым возможностям, по селекционной работе. Здесь надо взвешивать – не надо играть на публику и на болельщиков. То мы можем, то мы не можем.
«Салават Юлаев» – команда, которая должна быть в лидерах отечественного хоккея. Для этого достаточно всех предпосылок. Но когда некомпетентность вываливается отовсюду, тогда о чём говорить? Тогда людям просто приходится прикрываться такими демагогическими фразами. Я могу только констатировать, что если ты говоришь что-то, то иди до конца. А если не просчитываешь ситуацию, то не говори, что ты всё знаешь, всё видишь, всё понимаешь», — цитирует Плющева «Татар-Информ».
Напомним, уфимский клуб по итогам прошлого регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).
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