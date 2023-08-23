Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: что ИИХФ нам сделала, чтобы мы к ней прислушивались и выполняли её условия?

Фетисов: что ИИХФ нам сделала, чтобы мы к ней прислушивались и выполняли её условия?
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея дисквалифицировать голкипера Ивана Федотова.

«Зачем нам слушать ИИХФ? Что они нам такого сделали, чтобы мы к ним прислушивались и выполняли их условия? Нас везде отстранили без оснований. Именно так нужно относиться к IIHF в данной ситуации», — приводит слова Фетисова Sport24.

Вратарь был дисквалифицирован ИИХФ на четыре месяца начиная с 1 сентября, однако главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявил, что Федотов будет играть, несмотря на запрет.

Напомним, сегодня, 23 августа, президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея.

Материалы по теме
«Юридически мы сделали всё правильно». Президент ХК ЦСКА Есмантович — о контракте Федотова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android