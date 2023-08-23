Назаров: стоя аплодирую ЦСКА. Там защищают Федотова от нападок ИИХФ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывание президента ЦСКА Игоря Есмантовича об участии голкипера Ивана Федотова в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Стоя аплодирую мужественному решению руководства ЦСКА. В клубе в очередной раз доказали, что готовы отстаивать свои права и защищать Ивана Федотова от нападок ИИХФ. Организации, которая буквально выбросила российский хоккей с мировой арены, а теперь нам что-то указывает.

Уверен, что на матче за Кубок открытия ЦСКА — «Ак Барс» нас ждёт аншлаг. Многие болельщики будут прикованы к экранам телевизоров, а самые удачливые попадут на трибуны. Это добавит антуража, зрелищности и популярности российскому хоккею и всей КХЛ, за игрой будут наблюдать во всём мире. Но главные счастливчики — это спекулянты рядом с ареной ЦСКА в «Парке Легенд», которые уже потирают руки. Спрос на билеты будет колоссальный», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.