Назаров: стоя аплодирую ЦСКА. Там защищают Федотова от нападок ИИХФ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывание президента ЦСКА Игоря Есмантовича об участии голкипера Ивана Федотова в матчах регулярного чемпионата КХЛ.
«Стоя аплодирую мужественному решению руководства ЦСКА. В клубе в очередной раз доказали, что готовы отстаивать свои права и защищать Ивана Федотова от нападок ИИХФ. Организации, которая буквально выбросила российский хоккей с мировой арены, а теперь нам что-то указывает.
Уверен, что на матче за Кубок открытия ЦСКА — «Ак Барс» нас ждёт аншлаг. Многие болельщики будут прикованы к экранам телевизоров, а самые удачливые попадут на трибуны. Это добавит антуража, зрелищности и популярности российскому хоккею и всей КХЛ, за игрой будут наблюдать во всём мире. Но главные счастливчики — это спекулянты рядом с ареной ЦСКА в «Парке Легенд», которые уже потирают руки. Спрос на билеты будет колоссальный», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 23 августа 2023
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