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Четверо россиян попали в список 5 «киллеров» «Детройта» за последние 10 лет по версии THW

Четверо россиян попали в список 5 «киллеров» «Детройта» за последние 10 лет по версии THW
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Журналист Джордан Орт в статье на сайте The Hockey Writers представил список из пяти игроков НХЛ, которые за последние 10 лет показывали свою лучшую игру в матчах с «Детройт Ред Уингз».

В рейтинге сразу четыре российских игрока: форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

В статье отмечается, что Кучеров смог набрать 42 (20+22) очка в 33 матчах за карьеру с «Детройтом». Малкин забил 19 голов и сделал 17 результативных передач, набрав 36 очков в 22 играх с «красными крыльями».

Бобровский во времена игры за «Коламбус Блю Джекетс» одержал 10 побед с четырьмя поражениями. После перехода во «Флориду» у Сергея 11 побед и одно поражение. На счету Василевского 14 побед над «Детройтом» при двух поражениях.

Пятым игроком в списке является нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес. На счету форварда 30 матчей с «Детройтом» и 40 (14+26) очков.

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