Главный тренер «Сибири» Немировски: год перерыва от работы помог очень сильно

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о подготовке команды к сезону в рамках турнира в Санкт-Петербурге и заявил, что годичный перерыв в работе пошёл ему на пользу.
«По поводу позиций, которые нужно укрепить, ясности ещё нет, пока рассматриваем все варианты. У нас остались ещё две игры на турнире, важно проверить всех.
В нападении будем работать с тем, что у нас есть. Легионеры только присоединились к нам, у нас было мало времени проверить разные сочетания. Сейчас будем пробовать их дальше.
Доволен ли тем, как легионеры влились в команду? Двое (Бек и Мёрфи) уже играли здесь, всё нормально, а третий (Андреофф) — я его знал и был уверен, что вольётся в коллектив.
С чем связано большое количество удалений? Обычно на предсезонке больше удалений, чем в сезоне. Нам необходимо рассматривать эти моменты и учить игроков.
Год перерыва помог очень сильно, я много общался с тренерами в Канаде, США и в Европе, с российскими хоккеистами. В сезоне на это времени мало, а во время перерыва я мог посещать семинары, многому учился у специалистов из НХЛ», — цитирует Немировски пресс-служба «Сибири».
- 23 августа 2023
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