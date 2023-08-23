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Дубль Дер-Аргучинцева принёс победу «Трактору» в матче с «Металлургом»

Дубль Дер-Аргучинцева принёс победу «Трактору» в матче с «Металлургом»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Трактор» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Первый период закончился без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Ильи Николаева и Никиты Сошникова открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Данил Гололобов с передач Никиты Михайлиса и Данила Паливко восстановил равенство в счёте.

В третьем периоде команды голов не забили.

В дополнительное время победу челябинскому клубу принёс Семён Дер-Аргучинцев, сделавший дубль. В ассистентах у форварда — Максим Шабанов.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
23 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дер-Аргучинцев (Николаев, Сошников) – 23:19 (5x5)     1:1 Гололобов (Михайлис, Паливко) – 25:55 (5x5)     2:1 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 64:31 (3x3)    
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