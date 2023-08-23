Дубль Дер-Аргучинцева принёс победу «Трактору» в матче с «Металлургом»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Трактор» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Первый период закончился без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Ильи Николаева и Никиты Сошникова открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Данил Гололобов с передач Никиты Михайлиса и Данила Паливко восстановил равенство в счёте.

В третьем периоде команды голов не забили.

В дополнительное время победу челябинскому клубу принёс Семён Дер-Аргучинцев, сделавший дубль. В ассистентах у форварда — Максим Шабанов.