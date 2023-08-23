Дубль Дер-Аргучинцева принёс победу «Трактору» в матче с «Металлургом»
Поделиться
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Трактор» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
Первый период закончился без заброшенных шайб.
На четвёртой минуте второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Ильи Николаева и Никиты Сошникова открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Данил Гололобов с передач Никиты Михайлиса и Данила Паливко восстановил равенство в счёте.
В третьем периоде команды голов не забили.
В дополнительное время победу челябинскому клубу принёс Семён Дер-Аргучинцев, сделавший дубль. В ассистентах у форварда — Максим Шабанов.
Комментарии
- 23 августа 2023
-
20:21
-
20:10
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:51
-
18:25
-
18:11
-
17:55
-
17:35
-
17:27
-
17:22
-
17:06
-
16:46
-
16:29
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:25
-
15:16
-
15:05
-
14:55
-
14:50
-
14:35
-
14:12
-
14:02
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:35
Партнерский контент