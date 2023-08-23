THN: Мирошниченко — главный проспект «Вашингтона», он может помочь клубу выйти в плей-офф

Журналист Тони Феррари в статье на портале The Hockey News поделился ожиданиями от молодого российского нападающего системы «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко.

«Мирошниченко выглядел очень хорошо, вернувшись в хоккей в прошлом году после успешного лечения от рака. В предстоящем сезоне он приедет в Северную Америку и, скорее всего, проведёт некоторое время в АХЛ, но он может стать тёмной лошадкой.

Его катание, владение шайбой и отличный бросок выглядят заманчиво. Мирошниченко – главный проспект «Вашингтона», и он может стать дополнением, которое поможет «столичным» вернуться в плей-офф», — написал Феррари в статье.

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.