В НХЛ следят за возможным допуском российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что НХЛ и НХЛПА продолжают следить за ожидаемым решением о потенциальном участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года.

«Решение по России и Беларуси будет важной информацией для хоккейных организаций. МОК сделал публичные заявления, которые указывают мне на то, что они будут очень стараться включить российских спортсменов на каком-то основании, будь то без флага и гимна либо как-то ещё. Кто знает, чем это закончится.

ИИХФ устроена по-другому, и у них есть возможность потенциально не принять это решение, однако, я считаю, федерация примет то, что МОК сочтёт приемлемым», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Ранее Дэйли заявил, что НХЛ совместно с ассоциацией игроков работает над созданием международного соревнования, которое состоится в феврале 2025 года.