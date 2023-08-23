В НХЛ следят за возможным допуском российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что НХЛ и НХЛПА продолжают следить за ожидаемым решением о потенциальном участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года.
«Решение по России и Беларуси будет важной информацией для хоккейных организаций. МОК сделал публичные заявления, которые указывают мне на то, что они будут очень стараться включить российских спортсменов на каком-то основании, будь то без флага и гимна либо как-то ещё. Кто знает, чем это закончится.
ИИХФ устроена по-другому, и у них есть возможность потенциально не принять это решение, однако, я считаю, федерация примет то, что МОК сочтёт приемлемым», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.
Ранее Дэйли заявил, что НХЛ совместно с ассоциацией игроков работает над созданием международного соревнования, которое состоится в феврале 2025 года.
- 23 августа 2023
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