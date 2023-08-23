НХЛ работает над созданием серии международных соревнований с 2025 года

НХЛ совместно с ассоциацией игроков работает над созданием международного соревнования, которое состоится в феврале 2025 года, сообщает заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

«Итак, если мы проводим международный турнир 2025 года, затем мы проводим Олимпийские игры 2026 года, Кубок мира по хоккею 2028 года, Олимпийские игры 2030 года, Кубок мира по хоккею 2032 года и так далее. В этом наша цель.

Турнир 2025 года необязательно должен соответствовать формату Кубка мира. Очевидно, что он будет в значительной степени ориентирован на НХЛ с точки зрения игроков. Посмотрим, какую форму он примет, но над этим мы работаем.

Недавно у нас была встреча с ИИХФ и МОК, на которой мы говорили об участии в Олимпийских играх в 2026 году и о том, как будет выглядеть Кубок мира на регулярной основе. Нам по-прежнему бросают вызов краткосрочные политические реалии: то, что происходит в России и на Украине и какую роль может сыграть Россия как в международном турнире, который мы можем спонсировать, так и в Олимпийских играх. Это по-прежнему остаётся неизвестным», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.