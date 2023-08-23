Форвард «Авангарда» Спунер рассказал об игре в звене с Буше и Ткачёвым
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал игру в звене с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым в матче с «Барысом» (3:4).
«Насколько важно играть в одном звене с Буше? Когда ты так далеко от дома и разница во времени составляет 11 часов, то важно, чтобы можно было с кем-то пообщаться по-английски. При этом стоит отметить, что приличное количество русских ребят в «Авангарде» говорят по-английски.
Понравилась тройка Буше – Спунер – Ткачёв? Пожалуй, это лучшие партнёры, с которыми я играл в КХЛ. Моя задача – влиться и понять, как ребята будут действовать, чтобы найти «химию». Обычно это занимает месяц, но уже сегодня у нас было порядка пяти неплохих моментов», — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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