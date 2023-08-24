Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто» на четыре года и $ 53 млн

Центральный нападающий Остон Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» до 2028 года, сообщает ESPN. По его условиям 25-летний хоккеист заработает $ 53 млн. Соглашение вступит в силу по истечении прежнего в июле следующего года.

По новому контракту Мэттьюс будет зарабатывать в среднем $ 13,25 млн за сезон и станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по среднегодовой сумме. Он обгонит Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», который получает в среднем $ 12 млн в год по условиям восьмилетнего соглашения.

Мэттьюс всю карьеру выступает за «Торонто» с тех пор, как клуб выбрал его под первым общим номером на драфте 2016 года. За семь сезонов американец провёл 481 матч в регулярном чемпионате, набрав 542 (299+243) очка. Также на счету Мэттьюса 44 (22+22) балла за результативность в 50 играх плей-офф.

В 2021 и 2022 годах американец выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу НХЛ. В 2022-м Мэттьюс также стал обладателем «Харт Мемориал Трофи», который вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в «регулярке», и «Тед Линдсей Эворд», вручаемой наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ.