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The Hockey Writers: Мэттьюс может стать главный целью «Питтсбурга» на сезон-2024/2025

The Hockey Writers: Мэттьюс может стать главный целью «Питтсбурга» на сезон-2024/2025
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Журналист Майк Крэнвелл в статье на The Hockey Writers заявил, что «Питтсбург Пингвинз» может всерьёз настроится на приобретение форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, который после сезона-2023/2024 может стать свободным агентом.

«У бывшего генменеджера «Торонто», который ныне работает в «Питтсбурге» Дубаса и Мэттьюса давняя связь и тесные отношения. Остону и его команде комфортно работать с Дубасом. Это позволит «Питтсбургу» иметь больше шансов, чем другие команды, подписать Мэтьюза, если он станет свободным агентом.

Для «Пингвинз» Мэттьюс будет представлять собой немедленную перестройку, которое станет единственным ключевым элементом в поддержании конкурентоспособности «Питтсбурга». Подписать контракт со звездой «Мэйпл Лифс» было бы проще, чем рассчитывать на победу в лотерее драфта. Это был бы редкий пример неограниченно свободного агента, который действительно стоит своих денег. Стоимость, которая станет рекордной.

Если Мэттьюс доберётся до рынка свободных агентов следующим летом, он будет получать более $ 15 млн за сезон, и я вижу, что эта цифра может вырасти до $ 16,5 млн на столько лет, сколько он захочет», — написано в статье.

У Мэттьюса заканчивается контракт с кэпхитом $ 11,64 млн с «Торонто» следующим летом.

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