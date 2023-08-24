Нападающий «Локомотива» Лихачёв забил шикарный лакросс-гол в ворота «Нефтехимика»
Поделиться
В эти минуты проходит матч предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске, в котором «Локомотив» встречается с «Нефтехимиком». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу ярославцев.
Великолепный гол забил нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Молодой форвард ярославцев проехал за воротами и забросил шайбу в верхнюю девятку ворот Эмиля Гарипова. Эта шайба позволила «Локомотиву» повести в счёте 3:2.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2023, четверг. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Клок, Камара) – 02:51 (5x5) 1:1 Рафиков (Алексеев, Никулин) – 11:18 (5x4) 2:1 Кожевников (Перевалов, Волков) – 16:07 (5x5) 2:2 Якупов (Дергачёв, Клок) – 18:41 (5x5) 3:2 Лихачёв (Никулин, Алексеев) – 22:01 (5x4) 4:2 Шалунов (Рафиков) – 27:37 (5x4)
Прошедший сезон стал для 21-летнего нападающего первым в КХЛ. Лихачёв на правах аренды выступал за «Амур», принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура».
Комментарии
- 24 августа 2023
-
13:05
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:15
-
10:50
-
10:20
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
04:58
-
04:50
-
04:37
-
01:57
- 23 августа 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:20
-
23:12
-
23:00
-
22:38
-
22:17
-
22:02
-
21:47
-
21:29
-
21:18
-
21:10
-
20:50
-
20:45
-
20:36
-
20:21
-
20:10
-
19:44
-
19:36
Партнерский контент