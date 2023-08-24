Нападающий «Локомотива» Лихачёв забил шикарный лакросс-гол в ворота «Нефтехимика»

В эти минуты проходит матч предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске, в котором «Локомотив» встречается с «Нефтехимиком». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу ярославцев.

Великолепный гол забил нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Молодой форвард ярославцев проехал за воротами и забросил шайбу в верхнюю девятку ворот Эмиля Гарипова. Эта шайба позволила «Локомотиву» повести в счёте 3:2.

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Прошедший сезон стал для 21-летнего нападающего первым в КХЛ. Лихачёв на правах аренды выступал за «Амур», принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура».