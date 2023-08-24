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Нападающий «Локомотива» Лихачёв забил шикарный лакросс-гол в ворота «Нефтехимика»

Нападающий «Локомотива» Лихачёв забил шикарный лакросс-гол в ворота «Нефтехимика»
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В эти минуты проходит матч предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске, в котором «Локомотив» встречается с «Нефтехимиком». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу ярославцев.

Великолепный гол забил нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Молодой форвард ярославцев проехал за воротами и забросил шайбу в верхнюю девятку ворот Эмиля Гарипова. Эта шайба позволила «Локомотиву» повести в счёте 3:2.

ВИДЕО

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2023, четверг. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Клок, Камара) – 02:51 (5x5)     1:1 Рафиков (Алексеев, Никулин) – 11:18 (5x4)     2:1 Кожевников (Перевалов, Волков) – 16:07 (5x5)     2:2 Якупов (Дергачёв, Клок) – 18:41 (5x5)     3:2 Лихачёв (Никулин, Алексеев) – 22:01 (5x4)     4:2 Шалунов (Рафиков) – 27:37 (5x4)    

Прошедший сезон стал для 21-летнего нападающего первым в КХЛ. Лихачёв на правах аренды выступал за «Амур», принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура».

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