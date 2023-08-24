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«Хоккей — это не только лакроссы». Никитин оценил шикарный гол форварда «Локомотива»

«Хоккей — это не только лакроссы». Никитин оценил шикарный гол форварда «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил лакросс-гол нападающего ярославцев Ярослава Лихачёва в победном матче с «Нефтехимиком» (4:2).

«Начали тяжело сегодня, потом немножко перестроились. Получилось забить большинство, и это предопределило исход матча. По турниру игры по-разному складывались, всё, что хотели, мы проверили. Сборы у нас ещё не закончились, будет ещё микроцикл рабочий перед стартом чемпионата.

Лакросс Лихачёва? Здорово получилось, такие вещи украшают хоккей. Такие голы подтверждают его уверенность? Уверенность нужно постоянно держать в руках. Надеюсь, что Ярослав вырастет в большого хоккеиста, но хоккей – это не только лакроссы, ему есть в чём добавлять.

Каюмову было непросто, но он внёс свою долю мастерства в звено, снял часть работы с Шалунова. Да, Берёзкин и Гернат не доиграли матч, мы надеемся, что там небольшие повреждения. Всё-таки четвёртая игра за пять дней, где-то усталость сказывается ещё», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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