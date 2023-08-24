Генменеджер «Лады»: в СКА организация — серьёзная машина, спасибо им, что пошли навстречу

Генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов прокомментировал обмен игроками с петербургским СКА. В это межсезонье состав «Лады» пополнили девять игроков СКА, затем в команду из петербургского клуба перешёл вратарь Владислав Подъяпольский.
«У СКА организация – серьёзная машина. Столько сборников! Всех игроков, которые перешли в «Ладу», я знаю, держал их в руках. Они немного зависли между ВХЛ и КХЛ. Настал шанс подняться выше. Спасибо СКА, что пошли навстречу и им, и нам, учитывая такой скудный рынок.
СКА могут у нас забрать кого-то, кто выстрелит? Также и из СКА к нам кто-то может приехать! Мы не фарм-клуб, но это рабочие моменты. У СКА после окончания турнира кто-то будет не проходить в состав. Если он нам подойдёт, то почему нет? Также у «Ак Барса» или других команд. У многих по пять-шесть пятёрок, мы это держим в уме», — цитирует Якубова Sport24.
- 24 августа 2023
-
16:09
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:15
-
10:50
-
10:20
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
04:58
-
04:50
-
04:37
-
01:57
- 23 августа 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:20
-
23:12
-
23:00
-
22:38
-
22:17
-
22:02
-
21:47
-
21:29
-
21:18