Генменеджер «Лады»: в СКА организация — серьёзная машина, спасибо им, что пошли навстречу

Генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов прокомментировал обмен игроками с петербургским СКА. В это межсезонье состав «Лады» пополнили девять игроков СКА, затем в команду из петербургского клуба перешёл вратарь Владислав Подъяпольский.

«У СКА организация – серьёзная машина. Столько сборников! Всех игроков, которые перешли в «Ладу», я знаю, держал их в руках. Они немного зависли между ВХЛ и КХЛ. Настал шанс подняться выше. Спасибо СКА, что пошли навстречу и им, и нам, учитывая такой скудный рынок.

СКА могут у нас забрать кого-то, кто выстрелит? Также и из СКА к нам кто-то может приехать! Мы не фарм-клуб, но это рабочие моменты. У СКА после окончания турнира кто-то будет не проходить в состав. Если он нам подойдёт, то почему нет? Также у «Ак Барса» или других команд. У многих по пять-шесть пятёрок, мы это держим в уме», — цитирует Якубова Sport24.