Разин назвал причины поражения «Металлурга» в матче с «Ладой», в котором клуб вёл 4:1

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о проигранном матче с «Ладой» (4:5 ОТ), в котором «Магнитка» вела 3:0 и 4:1.

«Поражение есть поражение, оправдываться смысла нет. Можно говорить о том, что вчера была вечерняя игра, а сегодня дневная, и что у нас был неполный состав, 19 человек в заявке. Это всё отговорки. Два периода мы доминировали, причём играли с большим преимуществом. Можно говорить, что индивидуальные ошибки мы разберём и сделаем выводы, но проигрывать такие матчи очень тяжело. Их надо пережить. Хорошо, что это предсезонка.

Я сам был хоккеистом; когда играешь с большим преимуществом и надо принимать несколько решений в доли секунды, начинаешь что-то выдумывать — и нить игры уходит. Немножко просела игровая дисциплина. С таким преимуществом очень тяжело настроить ребят. Лучше сейчас окунуться в грязь лицом, чем в сезоне. Можно сказать, что я опять рад, но сегодня радости уже меньше. Я знаю психологию молодых хоккеистов: когда о них много пишут, некоторые немножко не так себя оценивают. Задача тренеров и лично моя, чтобы они правильно оценивали публикации в хоккейных изданиях и продолжали работать. В принципе у меня претензий к ним нет, но сегодняшняя игра немного это перечеркнула», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Лада» одержала свою первую победу на нынешнем Кубке губернатора Челябинской области. «Металлург» потерпел второе поражение в двух матчах.