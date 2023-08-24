«Металлург» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Ладе» в овертайме

В Челябинске прошёл очередной матч предсезонного турнира, в котором «Металлург» встречался с «Ладой». Встреча закончилась волевой победой тольяттинского клуба со счётом 5:4 в овертайме.

За «Металлург» голы забивали Данил Гололобов, Семён Кошелев, Никита Коростелёв и Данила Юров. За «Ладу» отличились Сергей Шумаков, Никита Попугаев, Иван Романов и Владислав Червоненко. Отметим, что после первого периода счёт в матче был 3:0 в пользу магнитогорцев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине третьего периода. В овертайме победу «Ладе» принёс точный бросок Никиты Попугаева.

«Лада» одержала свою первую победу на нынешнем Кубке губернатора Челябинской области. «Металлург» потерпел второе поражение в двух матчах.