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«Металлург» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Ладе» в овертайме

«Металлург» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Ладе» в овертайме
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В Челябинске прошёл очередной матч предсезонного турнира, в котором «Металлург» встречался с «Ладой». Встреча закончилась волевой победой тольяттинского клуба со счётом 5:4 в овертайме.

За «Металлург» голы забивали Данил Гололобов, Семён Кошелев, Никита Коростелёв и Данила Юров. За «Ладу» отличились Сергей Шумаков, Никита Попугаев, Иван Романов и Владислав Червоненко. Отметим, что после первого периода счёт в матче был 3:0 в пользу магнитогорцев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине третьего периода. В овертайме победу «Ладе» принёс точный бросок Никиты Попугаева.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
24 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гололобов (Кошелев, Коростелёв) – 05:55 (5x5)     0:2 Кошелев (Коростелёв) – 08:22 (5x5)     0:3 Коростелёв (Дронов, Кошелев) – 12:22 (5x4)     1:3 Шумаков (Лисов, Березин) – 21:41 (5x5)     1:4 Юров (Коробкин, Минулин) – 29:31 (5x5)     2:4 Попугаев – 33:34     3:4 Романов (Шумаков, Аноховский) – 42:05 (5x4)     4:4 Червоненко (Булычёв, Сёмин) – 50:33 (5x5)     5:4 Попугаев – 62:05 (3x3)    

«Лада» одержала свою первую победу на нынешнем Кубке губернатора Челябинской области. «Металлург» потерпел второе поражение в двух матчах.

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