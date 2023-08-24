«Наши игроки отработают контракты». Беляев – о последствиях для КХЛ из-за дела Федотова

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал, как может отразится на игроках красно-белых ситуация с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Иван Федотов 1 сентября должен сыграть за ЦСКА, и после этого любой игрок может получить право покинуть КХЛ, несмотря на действующий контракт? В данный момент по регламенту нельзя этого сделать. Надо дождаться 1 сентября и посмотреть, что будет, произойдёт ли это событие, о котором вы говорите. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы наши игроки думали об этом, чтобы покинуть лигу, несмотря на действующий контракт.

Подписал контракт — отработай его. Думаю, у нас нет таких ребят, которые могли бы покинуть команду при появившейся возможности. А вообще это вопрос не к нам. Мы работаем по регламенту, у всех ребят есть контракты, и я уверен, что они их отработают», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.