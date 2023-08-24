«Такое решение, я только за». Подъяпольский — об обмене из СКА в «Ладу»

Вратарь тольяттинской «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал о своём обмене из СКА в тольяттинский клуба.

«Не сказал бы, что было неожиданно. Разговоры об этом были, слухи в прессе. Ждал, что обмен произойдёт. Официально сказали, когда я был в Сочи. Потом поехал дней на десять в Питер, а после оказался уже в Тольятти. Команда молодая, хорошая, город тоже понравился.

Два года играл в Казани, а перешёл туда в рамках «пакетного» обмена из Новокузнецка? Да, я так и сказал тогда, что нас за пустые коробки отдали. Хорошее было время, жаль только, что далеко не получилось в Кубке пройти.

Как нужно оценивать вратаря – по количеству побед или проценту надёжности? Для оценки моей игры есть специалисты. Такое было принято решение, что меня обменяли, я только за. СКА удачи и спасибо за всё.

В чём феномен новокузнецкой вратарской школы? Не знаю. Школа хорошая, и раньше была, и сейчас. Тренер там хороший был, Мишин Николай Александрович, сейчас его уже нет в клубе. Вратари работали всегда с ним с самого утра. Сейчас в школе «Металлурга» занимается мой племянник, тоже в воротах играет. Но такой работы, как в моё время, там уже нет. Дай бог, чтобы всё стало снова хорошо», — сказал Подъяпольский в интервью Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, играя за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы.