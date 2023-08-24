Гатиятулин объяснил, почему заявил Тертышного 13-м нападающим в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 Б) и рассказал, почему заявил нападающего Никиту Тертышного 13-м нападающим.
«Хороший тест для нас. Очень сильный соперник, можно было посмотреть, как мы готовы. Понравилось движение, заряженность и самоотдача. Ещё раз повторюсь, идёт подготовка к сезону. Для нас очень важно подготовиться правильно и начать чемпионат хорошо.
Как оценю дебют Зака Фукале? Видно, что Зак — вратарь высокого уровня. Игра и тренировки показали, что действует уверенно, принимает правильные решения. Эта уверенность переходит команде. Что касается пропущенных голов, это касается вчерашнего и сегодняшнего матча, есть ошибки, над которыми мы работаем. Это как раз одни из таких ошибок. Хорошо, что они происходят сейчас. Мы можем их поправить, чтобы избежать в сезоне.
Никита Тертышный сегодня был 13-м нападающим, это такой сигнал? У нас ребята проводили предыдущий матч, сейчас мы отправили их получать игровую практику в фарм-клуб. Остались здесь Никита Тертышный, Саша Шепелев. Было принято решение заявить его 13-м форвардом. Непростой матч нам предстоял, он и получился таким. Все в обойме, все готовятся. Игроки выходят из-под нагрузок, у кого-то это получается сделать раньше.
Как он отреагировал на это решение? Все ребята профессионалы. Мы об этом говорим с первого дня сборов. Каждый занимается своим делом. Вопросов никаких не возникает.
Замена вратаря в овертайме? Работаем над большинством, в том числе при игре «4х3». Вбрасывание было в зоне соперника, решили воспользоваться этой ситуацией. Попробовали, возможно, будем использовать это в сезоне», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора».
- 24 августа 2023
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