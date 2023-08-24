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Андрей Миронов отреагировал на выбор Ильёй Коноваловым имени для своего сына

Андрей Миронов отреагировал на выбор Ильёй Коноваловым имени для своего сына
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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал об отношении к натурализации Бреннана Менелла и отреагировал на выбор Ильёй Коноваловым имени для своего сына.

«Натурализация Менелла? Прекрасно восприняли, он отличный парень. Думаю, что он Дица перебьёт в конце сезона по русскому языку. Он делает очень большие успехи в обучении русскому языку.

Как отреагировал на выбор Ильёй Коноваловым имени для его сына? Во-первых, мне многие перед игрой написали. Сегодня Сергей Бабунов выставил фотографию его шлема, а у Ильи там сзади написано «Мирон». Все начали спрашивать, это в честь тебя что ли? (смеётся). Мы всей командой его поздравили. Не знаю даже, приятно или неприятно, что он так назвал. Это необычное имя, которое последнее время очень часто используется у детей. А так, мы поздравили его и скинулись на коляску», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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