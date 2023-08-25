Генменеджер «Трактора»: Челябинск должен завоевать трофей при кропотливой работе

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о назначении в челябинский клуб и подготовку к новому сезону КХЛ.
«Очень рад оказаться в Челябинске, назначение для меня — большой вызов, благоприятная почва для достижения результата, уверен, что сезон принесёт нам большое удовольствие в плане работы и результата. По прошлогоднему сезону сделали выводы, Анвар Рафаилович предоставил отчёт, я встретился со всеми игроками, получил обратную связь, на основе этого результата мы проделали аналитическую работу, которая позволила бы избежать повторения оплошностей прошлого сезона.
Спасибо, что пригласили меня в такой амбициозный проект, «Трактор» должен завоевать трофей при кропотливой работе. Мы укрепили состав более крепкими молодыми ребятами, у нас нет никакой эйфории, что происходит, мы знаем наши слабые места, знаем, в чём нам надо добавить. Скажу банальность — селекция ведётся до дедлайна», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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