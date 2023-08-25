Алексей Волков: радует, что с таким банковским счётом Кузнецов всё ещё хочет развиваться

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков выразил надежду на возвращение в челябинский клуб нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Кузнецов является воспитанником «Трактора» и выступал за челябинский клуб с 2009 по 2014 год.
«У него действующий контракт, эквивалентно сегодняшнему курсу доллара — это весь потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Мы хотели привлечь Кузнецова к работе с командой, пускай ему и нельзя было с нами тренироваться, он позитивный человек, был рядом. У него правильный посыл, и радует, что с таким банковским счётом он всё ещё хочет развиваться. Мы надеемся, что его возвращение в клуб когда-нибудь случится», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.
Соглашение 31-летнего Кузнецова с «Вашингтоном» рассчитано до конца сезона-2024/2025.
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