Кузнецов: в 20 лет было одновременно три машины. Дурак был, резко деньги привалили

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о тратах на машины в 20-летнем возрасте.
«Раз… Два… Три, три было. Одновременно три. Дурак был. Я из простой семьи, из простого района. А потом резко деньги привалили. Естественно, начинаешь тратить их.
Получается, звезда такая была? Ну конечно, она у всех приходит. Я ещё не видел хоккеиста 18-19 лет, который играет в первой команде и начинает получать деньги, чтобы у него на каком-то моменте башню не сносило. Ни одного такого не знаю.
Главное, потом я вовремя – немножко поздно, но вовремя – понял это и остановился. К счастью, у меня дальше карьера пошла нормально, а не так, что последние деньги проедал или тратил. Но в своё время, конечно, много ошибок допускал, тратил деньги. Но тратил свои же деньги, честно заработанные. Кайфовал», — приводит слова Кузнецова YouTube-канал «Трактор SHOW».
Ранее Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос, в чём он лучше капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
- 22 августа 2023
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:46
-
22:44
-
22:32
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
21:49
-
21:29
-
21:17
-
21:05
-
20:42
-
20:31
-
20:15
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:17
-
19:00
-
18:43
-
18:33
-
18:14
-
18:02
-
17:46
-
17:25
-
17:12
-
17:05
-
16:46
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
15:45
-
15:25