Кузнецов: в 20 лет было одновременно три машины. Дурак был, резко деньги привалили

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о тратах на машины в 20-летнем возрасте.

«Раз… Два… Три, три было. Одновременно три. Дурак был. Я из простой семьи, из простого района. А потом резко деньги привалили. Естественно, начинаешь тратить их.

Получается, звезда такая была? Ну конечно, она у всех приходит. Я ещё не видел хоккеиста 18-19 лет, который играет в первой команде и начинает получать деньги, чтобы у него на каком-то моменте башню не сносило. Ни одного такого не знаю.

Главное, потом я вовремя – немножко поздно, но вовремя – понял это и остановился. К счастью, у меня дальше карьера пошла нормально, а не так, что последние деньги проедал или тратил. Но в своё время, конечно, много ошибок допускал, тратил деньги. Но тратил свои же деньги, честно заработанные. Кайфовал», — приводит слова Кузнецова YouTube-канал «Трактор SHOW».

Ранее Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос, в чём он лучше капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.