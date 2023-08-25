Аскаров занял второе место в списке самых перспективных вратарей по версии сайта НХЛ

Авторы официального сайта НХЛ составили рейтинг лучших вратарей лиги в возрасте до 23 лет. В зависимости от места в рейтинге начислялось определённое количество очков.
По итогам голосования журналистов официального сайта НХЛ рейтинг возглавил голкипер «Баффало Сэйбрз» Девон Леви. Вратарь дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и одержал пять побед в семи матчах, отражая 90,5% бросков. На втором месте в рейтинге оказался Ярослав Аскаров, выступающий в системе «Нэшвилл Предаторз».
«Очевидно, что переезд в Северную Америку не сильно обеспокоил Аскарова, выбранного под 11-м номером на драфте НХЛ в 2020 году. Если он продолжит идти по заданному пути, то «Нэшвилл» в будущем окажется в надёжных руках», – говорится в статье на официальном сайте лиги.
20-летний голкипер был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2020 года под общим 11-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.
Также в список пяти самых перспективных голкиперов лиги вошли: Дастин Вольф («Калгари»), Спенсер Найт («Флорида») и Йеспер Валльстедт («Миннесота»).
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