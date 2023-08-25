Спунер: уровень хоккея КХЛ выше, чем в Швейцарии, но претенденты на трофей не меняются

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер считает, что уровень КХЛ выше, чем у лиг Швейцарии и Германии, однако основные фавориты на Кубок Гагарина каждый год повторяются.

«Уже четыре года играю в России? Никогда не знаешь наверняка, чего стоит ожидать. Мне нравится играть здесь. Уровень хоккея в КХЛ выше, чем в Германии или Швейцарии. Для меня это имеет большое значение.

В моей карьере не хватает Кубка Гагарина? Согласен. Было бы здорово выиграть его, когда я играл за минское «Динамо», но круг претендентов на трофей особо не меняется. Это СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард»… В составе другой команды выиграть очень сложно. Что ж, Кубок Гагарина – наша цель в этом сезоне», – цитирует Спунера AllHockey.ru.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.