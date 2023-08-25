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«Спартак» победил «Куньлунь» в матче Кубка мэра Москвы и сыграет в финале с ЦСКА

«Спартак» победил «Куньлунь» в матче Кубка мэра Москвы и сыграет в финале с ЦСКА
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Завершился матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались московский «Спартак» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

На шестой минуте счёт открыл нападающий «Куньлунь Ред Стар» Цзян Фу. Ему ассистировали Тайлер Вон и Райан Спроул. На 24-й минуте в меньшинстве нападающий «Спартака» Александр Бурмистров сравнял счёт. А через три с небольшим минуты Шейн Принс вывел красно-белых вперёд. На 42-й минуте третью шайбу «Спартака» забросил Максим Цыплаков. Победную точку на 59-й минуте поставил Цыплаков, оформив дубль.

Ранее красно-белые обыграли подмосковный «Витязь» (3:2). В финале турнира «Спартак» встретится с ЦСКА в воскресенье, 27 августа. Начало игры — в 19:00 мск.

Кубок мэра Москвы . Группа B
25 августа 2023, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Вон, Спроул) – 05:37 (5x5)     1:1 Бурмистров – 23:59 (4x5)     2:1 Принс (Зайцев, Бурмистров) – 27:13 (5x4)     3:1 Цыплаков (Галимов) – 41:28 (5x5)     4:1 Цыплаков – 58:33 (en)    
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