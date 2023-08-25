Алекс Гальченюк присутствует на пресс-конференции СКА вместе с Романом Ротенбергом

Американский нападающий Алекс Гальченюк присутствует на пресс-конференции СКА вместе с главным тренером санкт-петербургского клуба Романом Ротенбергом.

Ранее сообщалось, что 29-летний хоккеист в ближайшее время подпишет контракт со СКА.

Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.