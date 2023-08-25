Алекс Гальченюк впервые прокомментировал свой переход в СКА

Нападающий СКА Алекс Гальченюк прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб. Сегодня, 25 августа, СКА объявил о подписании двухлетнего контракта с американским хоккеистом.
«Очень рад приехать, тут всё на высшем уровне: город, команда, тренерский штаб, условия. Хочу, чтобы мои усилия помогли команде добиться самого главного: завоевать трофей. Это главное, для чего я приехал. СКА самое главное победить, хочу внести в это свой вклад», — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.
- 25 августа 2023
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