«Моя мечта – быть именно тут». Гальченюк объяснил, почему подписал контракт со СКА

Американский нападающий Алекс Гальченюк рассказал, почему подписал контракт со СКА. Сегодня, 25 августа, санкт-петербургский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним хоккеистом.

«Почему выбрал именно СКА? Как я сказал, тут всё на высшем уровне и задачи самые высокие. С уважением отношусь к другим клубам и городам, но всё-таки моя мечта – это быть именно тут. Рад, что всё получилось и я тут.

Конкуренция – это всегда хорошо, будем друг друга подгонять и помогать друг другу выходить на новый уровень. Без конкуренции никак.

«В семье с родителями говорим по-русски, но интервью на русском давно не давал. Так что это новое для меня. Есть акцент? Нормально, вернётся», — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.