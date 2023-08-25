«Моя мечта – быть именно тут». Гальченюк объяснил, почему подписал контракт со СКА

Американский нападающий Алекс Гальченюк рассказал, почему подписал контракт со СКА. Сегодня, 25 августа, санкт-петербургский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним хоккеистом.
«Почему выбрал именно СКА? Как я сказал, тут всё на высшем уровне и задачи самые высокие. С уважением отношусь к другим клубам и городам, но всё-таки моя мечта – это быть именно тут. Рад, что всё получилось и я тут.
Конкуренция – это всегда хорошо, будем друг друга подгонять и помогать друг другу выходить на новый уровень. Без конкуренции никак.
«В семье с родителями говорим по-русски, но интервью на русском давно не давал. Так что это новое для меня. Есть акцент? Нормально, вернётся», — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 25 августа 2023
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