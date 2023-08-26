Американский нападающий Алекс Гальченюк рассказал, какую роль в подписании контракта со СКА сыграл его отец бывший хоккеист Александр Гальченюк.

«Мой отец играл в СКА? Да, мы с ним консультировались, но хочется всё почувствовать на своём опыте. Я бы не сказал, что отец вмешивался в мои дела при выборе клуба. У него только положительные воспоминания от города. Красивый город, рад, что приехал и почувствовал атмосферу. Хочется поскорее выйти на лёд и влиться в команду.

В хоккей меня привёл папа, поставил на коньки в год и восемь месяцев, я уже этого не помню. Как я себя помню – всегда был на льду. Хотел поставить в год, но не мог найти коньки такого маленького размера. Я Алекс или Саня – так нормально меня называть (смеётся)», — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.