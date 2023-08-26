Андрей Разин: результат не важен, он влияет только на настроение до конца дня

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (2:5) в матче Кубка губернатора Челябинской области.
«Идёт подготовительный этап. Результат не важен, он влияет только на настроение до конца дня. Сегодня у нас плохое настроение, но в целом турниром я доволен. Провалили только первый период, вышли какие-то вялые, не настроенные на борьбу и победу. Дальше играли хорошо, но, к сожалению, во всём турнире многие моменты не использовали. Очень много пропускали лёгких голов. Но это всё корректируется, время до начала чемпионата есть. Во всех играх мы как минимум в два раза перебрасывали соперника, однако результат был отрицательным. Это негативно влияет на психологию победителя. Наша задача — убедить ребят, что они могут забивать и выигрывать», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
- 26 августа 2023
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