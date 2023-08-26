Главный тренер «Лады» Браташ оценил дебют голкипера Подъяпольского

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о Кубке губернатора Челябинской области. Сегодня, 26 августа, в заключительном матче турнира «Лада» проиграла «Трактору» (0:3).

«Турнир великолепный. Соперники для нас очень полезные, важно проверить нашу новую команду. Мы в стадии формирования и становления. Проверка для нас, на что мы способны.

Всегда хочется победить, мы стремимся к этому в каждой игре. К сожалению, сегодня нам это не удалось. Хоть результат и не радует, но радует содержание. Я считаю, что это была лучшая наша игра по содержанию на этом турнире.

Дебют Владислава Подъяпольского? Дебют его оцениваю положительно. Он сыграл сегодня очень хорошо.

Первым соперником в чемпионате будет «Трактор» — что-то смогли выделить для себя по сегодняшнему матчу? Будет разбор ошибок. Постараемся сделать всё для победы.

Чего сегодня не хватило? Мы сегодня создали достаточно моментов, но не хватило реализации», — приводит слова Браташа официальный сайт «Трактора».