Главный тренер «Лады» Браташ оценил дебют голкипера Подъяпольского

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о Кубке губернатора Челябинской области. Сегодня, 26 августа, в заключительном матче турнира «Лада» проиграла «Трактору» (0:3).
«Турнир великолепный. Соперники для нас очень полезные, важно проверить нашу новую команду. Мы в стадии формирования и становления. Проверка для нас, на что мы способны.
Всегда хочется победить, мы стремимся к этому в каждой игре. К сожалению, сегодня нам это не удалось. Хоть результат и не радует, но радует содержание. Я считаю, что это была лучшая наша игра по содержанию на этом турнире.
Дебют Владислава Подъяпольского? Дебют его оцениваю положительно. Он сыграл сегодня очень хорошо.
Первым соперником в чемпионате будет «Трактор» — что-то смогли выделить для себя по сегодняшнему матчу? Будет разбор ошибок. Постараемся сделать всё для победы.
Чего сегодня не хватило? Мы сегодня создали достаточно моментов, но не хватило реализации», — приводит слова Браташа официальный сайт «Трактора».
- 26 августа 2023
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