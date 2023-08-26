Билялов высказался о получении награды лучшему вратарю Кубка губернатора

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области с магнитогорским «Металлургом» (5:2). Билялов был признан лучшим вратарём турнира.

«Очень хорошее начало было от нас. Подошли серьёзно к игре, заставляли защитников соперника ошибаться. От этого и пришли наши голы. После первого периода хоккеисты «Магнитки», я думаю, поговорили между собой. Во втором периоде мы по счёту не уступили, но преимущество было на их стороне. В третьем периоде мы провели работу над ошибками и снова стали играть правильно. Поэтому забили и довели игру до победы.

Что отмечу по итогам турнира? Это были последние игры перед стартом сезона. Последний матч очень хорошо сыграли, энергично, очень строго. Сыграли в красивый хоккей, забили хорошие голы. Надеюсь, так же будет и 1 сентября.

Как оценю новичков команды? Ребята хорошо влились в команду. Все прекрасно знают, что за игрок Яшкин. Он забивает те голы, которые умеет забивать. Жафяров потихоньку добавляет от игры к игре. Думаю, всё будет нормально и он тоже принесёт нам огромную пользу. Свечников тоже вкатывается. Видно, что есть мастерство, но нужно время на адаптацию. Он приехал из Америки, там немного другие площадки. Это совсем разный хоккей. Думаю, он потихоньку привыкнет. Стоит от него ждать очень много пользы.

Ожидал ли приз лучшему вратарю? Честно, не ожидал. Получил – хорошо, я рад и счастлив. Дали бы лучшего вратаря КХЛ – ещё больше радовался бы», – приводит слова Билялова Metaratings.