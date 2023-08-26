«Нужно более детально изучить правила в лиге». Голкипер «Трактора» Фукале — об удалениях

Голкипер «Трактора» Зак Фукале высказался о победе в матче Кубка губернатора Челябинской области с «Ладой» (3:0).

«Мы все рады такому результату. Отыграли лучше, чем в предыдущем матче, который был первым для меня в команде. И по ходу турнира мы становились всё лучше и лучше. Надеюсь, в сезоне мы продолжим в том же духе.

Второй матч дался проще, чем первый? Во втором матче играть мне уже было легче, но без сомнения в КХЛ нет простых матчей. Об этом нужно помнить всегда и не зазнаваться. Моя цель – это продолжать работать над собой и играть всё лучше и лучше. У меня большие ожидания от сезона.

Два удаления за два матча — пока не знаю всех правил в КХЛ? В прошлом матче моё удаление – это неудачное стечение обстоятельств. Второе уже можно назвать моей оплошностью. Мне нужно более детально изучить все правила в лиге – буквально от первой до последней страницы.

Видел ли бывшего одноклубника по «Вашингтону» Евгения Кузнецова на видеокубе? Я был сконцентрирован на игре и не видел его. Но я общался с ним недавно, мы постоянно находимся в контакте. Он мне во всем помогает, за что я ему очень благодарен», — приводит слова Фукале «РБ Спорт».