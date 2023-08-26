Алексей Кудашов прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Амуром»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в матче Кубка мэра Москвы с «Амуром» (6:0).

«Нормальная игра. Хорошо отреагировали на поражение, которое мы потерпели в матче с ЦСКА. Но и задачи всё равно на эти игры – не результат, а то, насколько правильно команда играет. Отдельными моментами довольны, но в концовке стали позволять себе небольшие вольности. Не очень хорошо получилось. А так, в общем-то, содержательная игра получилась, но особо не обольщаемся. И в первую очередь, ещё раз повторюсь, мы смотрели на те отдельные моменты, которые мы наигрывали и исправляли.

Первый матч Пакетта и Менелла после длительного простоя? Никакие выводы делать не хочу, но думал, что будет намного хуже. Честно вам скажу. Потому что знал их состояние. Мы немного форсировали их с тем смыслом, чтобы дать почувствовать им игровой ритм и дать им какие-то смены, чтобы они планово возвращались в игру. А они сыграли полноценную игру, поэтому есть позитив», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.