Защитник «Лады» Булычев: я в команде самый молодой, но меня очень тепло приняли

Защитник «Лады» Глеб Булычев после матча с «Трактором» (0:3) поделился эмоциями от завершившегося Кубка губернатора Челябинской области, который стал для него первым турниром на взрослом уровне.

«От игры в КХЛ, конечно, положительные эмоции. Виден уровень, выше скорости, больше опыта и мастерства. Нужно думать быстрее и делать как можно меньше движений, потому что за медлительность могут наказать голами. Готов ли я к КХЛ? Физически точно готов, психологически тоже. Впечатления от новой команды? Коллектив дружный. Я в команде самый молодой, но мужики очень тепло приняли, никакого негатива нет. Один только позитив. Меня подбадривают, и я стараюсь отвечать взаимностью», — приводит официальный сайт КХЛ слова Булычева.