Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Лады» Булычев: я в команде самый молодой, но меня очень тепло приняли

Защитник «Лады» Булычев: я в команде самый молодой, но меня очень тепло приняли
Комментарии

Защитник «Лады» Глеб Булычев после матча с «Трактором» (0:3) поделился эмоциями от завершившегося Кубка губернатора Челябинской области, который стал для него первым турниром на взрослом уровне.

«От игры в КХЛ, конечно, положительные эмоции. Виден уровень, выше скорости, больше опыта и мастерства. Нужно думать быстрее и делать как можно меньше движений, потому что за медлительность могут наказать голами. Готов ли я к КХЛ? Физически точно готов, психологически тоже. Впечатления от новой команды? Коллектив дружный. Я в команде самый молодой, но мужики очень тепло приняли, никакого негатива нет. Один только позитив. Меня подбадривают, и я стараюсь отвечать взаимностью», — приводит официальный сайт КХЛ слова Булычева.

Материалы по теме
Тренер «Лады» Олег Браташ высказался об усилении команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android