Руслан Педан: ждали жёсткой игры от «Куньлуня» и были к ней готовы

Защитник «Витязя» Руслан Педан подвёл итоги матча против «Куньлунь Ред Стар» (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы.
«Стычки по ходу матча? Этого стоило ожидать. Команда соперника состоит из североамериканцев. Ждали такой жёсткой игры и были готовы к этому.
Конечно, дало какую-то уверенность, что забили дважды в большинстве. Но, помимо этого, мы пропустили голы в равных составах и над этим компонентом надо побольше будет поработать. Потому что уже скоро сезон, и это такие ключевые вещи.
В концовке «Куньлунь» сравнял счет, и конечно, мы готовы были продолжать бороться. Но в то же время это бьёт по команде. Потому что остаётся минута, надо доигрывать и забирать два очка. Несмотря на то, что это предсезонный турнир, надо привыкать побеждать. И здесь такая нелепая ситуация – пара ошибок, отскок на пустые ворота. Ничего хорошего.
Виталий Попов очень уверенно реализовывал буллиты. Могу сказать только, что вратаря [Мэтта Джурусика] соперника жалко», — сказал Педан в интервью пресс-службе подмосковного клуба.
В матче за третье место на Кубке мэра «Витязь» 27 августа сыграет с московским «Динамо».
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