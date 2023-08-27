Леонтьев: легионеры «Нефтехимика» старались уехать при первой возможности, им угрожали

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о давлении на легионеров команды со стороны своих национальных федераций, из-за которого многие были вынуждены покинуть клуб в прошлом сезоне.

«В том сезоне из легионеров у нас были Клок, Рональд Кнот, Дэн Секстон, вратарь Франс Туохимаа. Когда эта ситуация началась, было тяжело их удержать. Они старались при первой возможности уехать. Кому-то угрожали, кто-то по своим соображениям не хотел оставаться в России. Лукашу угрожали не настолько сильно, как Кноту, который живёт в Праге. Клок же не из столицы, а из другого места, рядом с Остравой. Но он сказал, что вернётся в команду при первой же возможности, когда всё поменяется. Такая возможность появилась, и Лукаш сдержал своё слово. Селекция сейчас проходит очень тяжело, потому что меньше людей едут из Европы.

Сейчас всё больше европейцев постепенно начинают возвращаться в КХЛ, политическое давление ослабевает? Если люди возвращаются, значит, ситуация меняется. Я не могу сказать, стало ли это давление сильнее или слабее. Мы в команде редко общаемся на эту тему, но я с их слов понимаю, что оно ослабло», – цитирует Леонтьева AllHockey.ru.

Нападающий Лукаш Клок провёл за «Нефтехимик» в сезоне-2021/2022 44 матча и набрал 31 (5+26) очко. В прошлом сезоне-2022/2023 чешский форвард не выступал в КХЛ.