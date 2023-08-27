Главный тренер «Нефтехимика»: моя задача — выиграть Кубок Гагарина, нам это по силам

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что его задача – выиграть Кубок Гагарина с нижнекамской командой.

«Хотел бы поработать в топ-клубе? Почему бы и нет? Моя задача – выиграть Кубок Гагарина вместе «Нефтехимиком». Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам. Мы соберём команду и добьёмся этой цели.

В качестве игрока я дважды побеждал в Евролиге и Континентальном кубке. Знаю, насколько приятно пить шампанское из выигранного кубка. Оно имеет неповторимый вкус. Поэтому я поставил перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина.

Когда у тебя бюджет составляет хотя бы половину от потолка зарплат, ты можешь замахиваться на более серьёзные задачи и цели», – цитирует Леонтьева AllHockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Нефтехимик» под руководством Леонтьева уступил в первом раунде плей-офф будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу» в шести матчах.