Главный тренер «Нефтехимика»: моя задача — выиграть Кубок Гагарина, нам это по силам

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что его задача – выиграть Кубок Гагарина с нижнекамской командой.
«Хотел бы поработать в топ-клубе? Почему бы и нет? Моя задача – выиграть Кубок Гагарина вместе «Нефтехимиком». Уверен, если будут необходимые условия, нам это будет по силам. Мы соберём команду и добьёмся этой цели.
В качестве игрока я дважды побеждал в Евролиге и Континентальном кубке. Знаю, насколько приятно пить шампанское из выигранного кубка. Оно имеет неповторимый вкус. Поэтому я поставил перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина.
Когда у тебя бюджет составляет хотя бы половину от потолка зарплат, ты можешь замахиваться на более серьёзные задачи и цели», – цитирует Леонтьева AllHockey.ru.
Напомним, в прошлом сезоне «Нефтехимик» под руководством Леонтьева уступил в первом раунде плей-офф будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу» в шести матчах.
- 27 августа 2023
-
08:25
-
04:41
-
04:30
-
03:19
-
02:55
-
02:19
- 26 августа 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:28
-
23:16
-
23:13
-
22:54
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:13
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:28
-
21:14
-
20:59
-
20:36
-
20:22
-
19:52
-
19:38
-
19:14
-
18:54
-
18:34
-
18:12
-
17:37
-
17:14
-
17:11
-
16:55
-
16:42