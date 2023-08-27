Форвард СКА Глотов считает, что переход Гальченюка должен помочь выиграть Кубок Гагарина

Нападающий СКА Василий Глотов заявил, что появление в команде форварда Алекса Гальченюка существенно увеличило шансы армейцев на Кубок Гагарина.

«У нас одна цель — Кубок Гагарина, руководство делает всё, чтобы мы её достигли. И его приход — это одна из составляющих того, чтобы победить. У него большой опыт игры за океаном и на международной арене», — цитирует Глотова ТАСС.

Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.