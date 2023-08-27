Кожевников: не понял, почему Гальченюка взял СКА, а не «Салават Юлаев»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подписание двухлетнего контракта нападающего Алекса Гальченюка со СКА и удивился, что форварда не подписал «Салават Юлаев», испытывающий проблемы с качественными легионерами.

«Не понял, почему форварда Гальченюка на этой неделе взял СКА, а не «Салават». Нет, я знаю, что Санкт-Петербург — чемпион рынка и уже привык всех опережать в трансферах. Но в нынешней форс-мажорной ситуации, когда с атакой — беда, Уфа должна была конкурировать и играть ва-банк. Проблем-то с бюджетом у клуба вроде бы нет.

Гальченюк — серьёзное усиление для КХЛ? Мы часто делаем героев из сомнительных звёзд АХЛ, которые побили какие-то там рекорды. Так вот тут настоящий мастер, который провёл не одну сотню матчей в НХЛ и адаптирован к нашей стране.

Так что ход с Гальченюком считаю очень сильным. Может, он даже более забивной, чем его отец. В той же Уфе в связке с Хмелевски был бы звездой лиги», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и авария. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.