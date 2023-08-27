Ротенберг: в этом сезоне нам удалось собрать сильнейшую на сегодняшний день команду в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в новом сезоне КХЛ СКА обладает сильнейшим составом в лиге, и выразил надежду на отличные результаты команды.
«В этом сезоне нам удалось собрать сильнейшую на сегодняшний день команду в КХЛ. Да, будет серьёзная конкуренция, но это двигатель прогресса. Будем играть с самыми сильными соперниками, показывать яркий хоккей. Мы хорошо подготовились к сезону. Об этом говорят результаты турнира имени Пучкова. Мы показали хорошие результаты, несмотря на то что до сих пор находимся под нагрузками. Проявили силу воли, духа, выиграли матчи на характере. Главное, чтобы у команды был характер и она была готова побеждать. В каждой игре будем стремиться выиграть. Вместе мы сила, вместе мы победим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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